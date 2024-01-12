İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında ikamet eden Bağkurdan emekli 3 çocuk babası Celal Canlı(57)kalp, şeker ve enfeksiyon rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Alikahya Hayırsevenler Camiinden alınarak Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi