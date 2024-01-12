Celal Canlı
İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında ikamet eden Bağkurdan emekli 3 çocuk babası Celal Canlı(57)kalp, şeker ve enfeksiyon rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Alikahya Hayırsevenler Camiinden alınarak Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.