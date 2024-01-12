Bülent Yengin
İzmitin yerlilerinden eski Tekel Müdürü merhum Kemal Yengin ve Nezahat Yengin çiftinin çocukları Kordsa fabrikasının kuruluşunda görev yapan muhasebe müdürü, Ege Gazdan emekli, 1 çocuk babası Bülent Yengin(77), kalça kırığı nedeniyle vefat etti. Önceki dönem Kocaeli Barosu Başkanlarından Av. Ataman Yengin’in kardeşi, KSO eski başkanlarından ve eski milletvekili merhum Şahabettin Bilgisu’nun kızı Kocaeli Eczanesinin sahibi Ayşen Yengin’in kaynı olan Bülent Yengin, yarın(Cumartesi), İstanbul Ataşehir Mimar Sinan Caminden alınarak Ataşehir Mezarlığında toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.