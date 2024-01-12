İzmitin yerlilerinden eski Tekel Müdürü merhum Kemal Yengin ve Nezahat Yengin çiftinin çocukları Kordsa fabrikasının kuruluşunda görev yapan muhasebe müdürü, Ege Gazdan emekli, 1 çocuk babası Bülent Yengin(77), kalça kırığı nedeniyle vefat etti. Önceki dönem Kocaeli Barosu Başkanlarından Av. Ataman Yengin’in kardeşi, KSO eski başkanlarından ve eski milletvekili merhum Şahabettin Bilgisu’nun kızı Kocaeli Eczanesinin sahibi Ayşen Yengin’in kaynı olan Bülent Yengin, yarın(Cumartesi), İstanbul Ataşehir Mimar Sinan Caminden alınarak Ataşehir Mezarlığında toprağa verilecek.