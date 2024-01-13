Gebze İnönü Mahallesi 1946. Sokak’ta ikamet eden Necati Akçay(74) zatürre hastalığı sebebiyle vefat etti. Emekli öğretmen ve 2 çocuk babası olan Necati Akçay’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Yumrukaya Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Gebze Mezarlığında toprağa verildi.