Bursa Yenişehir ilçesinde ikamet eden Hayriye Özata(75) enfeksiyon sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi merhum Hilmi Özata’nın eşi ve 7 çocuk annesi Hayriye Özata’nın cenazesi ikindi namazına müteakip Gültepe Hicret Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.