İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Ahmet Müfit Bey Caddesi’nde oturan, emekli Ali Rıza Dinç’in eşi ve 5 çocuk annesi Dilber Dinç (80) vefat etti. Beyne pıhtı atması nedeniyle vefat eden Dilber Dinç’in cenazesi ikindi vakti Alikahya Hayırseverler Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Körüktepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.