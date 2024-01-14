Dilber Dinç
İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Ahmet Müfit Bey Caddesi’nde oturan, emekli Ali Rıza Dinç’in eşi ve 5 çocuk annesi Dilber Dinç (80) vefat etti. Beyne pıhtı atması nedeniyle vefat eden Dilber Dinç’in cenazesi ikindi vakti Alikahya Hayırseverler Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Körüktepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.