İzmit Bekirpaşa Mahallesi’nde ikamet eden, esnaf ve 3 çocuk babası Muhsin Alpaslan (65) vefat etti. Beyin kanaması sebebiyle vefat eden Muhsin Alpaslan’ın cenazesi ikindi vakti Hasan Ağa Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından İzmit Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.