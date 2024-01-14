Muhsin Alpaslan
İzmit Bekirpaşa Mahallesi’nde ikamet eden, esnaf ve 3 çocuk babası Muhsin Alpaslan (65) vefat etti. Beyin kanaması sebebiyle vefat eden Muhsin Alpaslan’ın cenazesi ikindi vakti Hasan Ağa Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından İzmit Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.