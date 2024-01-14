Şahizar Yılmaz
Kandıra Çakırcaali Köyü Küme Evleri Mevkii’nde ikamet eden, Nizami Yılmaz’ın (merhum) eşi ve 3 çocuk annesi Şahizar Yılmaz (83) vefat etti. Akciğer kanseri sebebiyle vefat eden Şahizar Yılmaz’ın cenazesi ikindi vakti Çakırcaali Cami’nde kılınan cenaze namazı sonrası Çakırcaali Mahallesi Cicili Mevkii’nde toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.