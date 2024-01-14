Kandıra Çakırcaali Köyü Küme Evleri Mevkii’nde ikamet eden, Nizami Yılmaz’ın (merhum) eşi ve 3 çocuk annesi Şahizar Yılmaz (83) vefat etti. Akciğer kanseri sebebiyle vefat eden Şahizar Yılmaz’ın cenazesi ikindi vakti Çakırcaali Cami’nde kılınan cenaze namazı sonrası Çakırcaali Mahallesi Cicili Mevkii’nde toprağa verildi.