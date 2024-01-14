Şahizar Can
İzmit Sepetçi Mahallesi Mevki Küme Evleri’nde ikamet eden, işçi İsmail Can’ın eşi ve 2 çocuk annesi Şahizar Can (56) vefat etti. Mezotelyoma Kanseri nedeniyle vefat eden Şahizar Can’ın cenazesi öğle vakti Sepetçi Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Sepetçi Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.