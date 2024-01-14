İzmit Sepetçi Mahallesi Mevki Küme Evleri’nde ikamet eden, işçi İsmail Can’ın eşi ve 2 çocuk annesi Şahizar Can (56) vefat etti. Mezotelyoma Kanseri nedeniyle vefat eden Şahizar Can’ın cenazesi öğle vakti Sepetçi Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Sepetçi Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.