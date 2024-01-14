İzmit Orhan Mahallesi Kilimci Sokak’ta ikamet eden, emekli ve 2 çocuk babası Necdet Sürgit (49) vefat etti. Akciğer kanseri sebebiyle vefat eden Necdet Sürgit’in cenazesi öğle vakti Bağçeşme Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.