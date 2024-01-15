Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Huzur Sokak’ta ikamet eden Perihan Karabulut (77) kalp yetmezliği sebebi ile vefat etti. 99 depreminde hayatını kaybeden Kazım Karabulut’un eşi 4 çocuk annesi Perihan Karabulut’un cenazesi Ak Minare Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nene Hatun Mezarlığı’nda toprağa verildi.