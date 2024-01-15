Süleyman Kaya
Gölcük Kavaklı Mahallesi 115. Sokak’ta ikamet eden Süleyman Kaya(83) KOAH ve kalp yetmezliği sebebi ile vefat etti. İnşaat işçisi, 4 çocuk babası Süleyman Kaya’nın cenazesi Sanayi Cami’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.