Gölcük Kavaklı Mahallesi 115. Sokak’ta ikamet eden Süleyman Kaya(83) KOAH ve kalp yetmezliği sebebi ile vefat etti. İnşaat işçisi, 4 çocuk babası Süleyman Kaya’nın cenazesi Sanayi Cami’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.