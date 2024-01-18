Kartepe Maşukiye Mahallesi Ersöz Sokak’ta ikamet eden marangoz Ali Dalbastı(59) geçirdiği Covid sonrası akciğer yetersizliği sebebi ile vefat etti. 2 çocuk babası Ali Dalbastı’nın cenazesi Gül Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maşukiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.