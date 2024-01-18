Kasım Yaman
Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde ikamet eden SSK emeklisi Kasım Yaman (81) kalp ve böbrek yetmezliği sebebi ile vefat etti. 7 çocuk babası Kasım Yaman’ın cenazesi Körfez Cemevi’ndeki törenin ardından İlimtepe Mezarlığı’ndan toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.