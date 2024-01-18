Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde ikamet eden SSK emeklisi Kasım Yaman (81) kalp ve böbrek yetmezliği sebebi ile vefat etti. 7 çocuk babası Kasım Yaman’ın cenazesi Körfez Cemevi’ndeki törenin ardından İlimtepe Mezarlığı’ndan toprağa verildi.