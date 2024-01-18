Kartepe Köseköy Mahallesi Şehit Mahmut Sokak’ta ikamet eden köfteci Vedat Çıbak(66) kalp krizi sebebi ile vefat etti. 4 çocuk babası Vedat Çıbak’ın cenazesi Köseköy Merkez Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi