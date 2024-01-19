Körfez Kışladüzü Mahallesi Cemre Sokak’ta ikamet eden Mehmet Atilla Kibaroğlu(88) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Hereke eski Sümerbank Müdürü ve 1 çocuk babası olan Mehmet Atilla Kibaroğlu’nun cenazesi öğlen namazına müteakip Sümer Camiinde kılınan cenaze namazını ardından Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verildi.