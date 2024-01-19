Mehmet Atilla Kibaroğlu
Körfez Kışladüzü Mahallesi Cemre Sokak’ta ikamet eden Mehmet Atilla Kibaroğlu(88) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Hereke eski Sümerbank Müdürü ve 1 çocuk babası olan Mehmet Atilla Kibaroğlu’nun cenazesi öğlen namazına müteakip Sümer Camiinde kılınan cenaze namazını ardından Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.