İzmit Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi’nde ikamet eden Raşit Budak(72) akciğer kanseri sebebiyle vefat etti. Kahvecilik yapan ve hiç evlenmemiş olan Raşit Budak’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Gültepe Hicret Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.