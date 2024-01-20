İzmit Kozluk Mahallesi Kayseri Sokak’ta ikamet eden Fahrettin Bilgin(74) gırtlak kanseri sebebiyle vefat etti. Esnaf emeklisi ve 2 çocuk babası olan Fahrettin Bilgin’in cenazesi ikindi namazına müteakip Seka Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.