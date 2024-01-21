İzmit Yenişehir Mahallesi Asilkent Sokak adresinde ikamet eden Pirelli’den emekli Abdullah Kahveci (67) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Abdullah Kahveci’nin cenazesi Rahmet Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.