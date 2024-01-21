İzmit Akpınar Mahallesi Arızlı TOKİ Konutları’nda ikamet eden marangoz Ramazan Marancı (52) pankreas kanseri ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ramazan Marancı’nın cenazesi Hz. Ömer Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.