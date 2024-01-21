İzmit Erenler Mahallesi Mesut Tekke Sokak adresinde ikamet eden Çolakoğlu Fabrikası’ndan emekli İrfan Yılmaz’ın eşi Sevim Yılmaz (65) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Sevim Yılmaz’ın cenazesi Kanlıbağ Hacı Bahar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.