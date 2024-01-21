Başiskele Seymen Mahallesi Mevlana Caddesi adresinde ikamet eden elektrik teknikeri İSU emeklisi Ümit Can Akcan (66) şeker ve diyabet hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ümit Can Akcan’ın cenazesi Şaban Turan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.