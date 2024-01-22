Yıldız Öncel
İzmit Erenler Mahallesi Eski İstanbul Caddesinde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli merhum Şahin Öncel’in eşi, Yıldız Öncel(84)vefat etti. Gürbüz Öncel, Hatice Atalan, Filiz Er, Hüseyin Öncel’in anneleri Yıldız Öncel, Hayırsevenler Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.