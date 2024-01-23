Körfez Hacıosman Mahallesi Tunahan Caddesi’nde ikamet eden Fatma Koç (58) kanser sebebi ile vefat etti. Emekli Ahmet Koç’un eşi 5 çocuk annesi Fatma Koç’un cenazesi Körfez Hayırsevenler Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi