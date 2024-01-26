Derince Yenikent Mahallesi Görkem Sokak’ta ikamet eden Bayram Öz(69) bağırsak kanseri sebebiyle vefat etti. Seka emeklisi ve 3 çocuk babası olan Bayram Öz’ün cenazesi öğlen namazına müteakip Turgut Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.