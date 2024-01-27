Kartepe Rahmiye Mahallesi Taraklı Sokak adresinde ikamet eden inşaat işleri ile uğraşan merhum Hasan Cak’ın eşi Emine Cak (97) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Emine Cak’ın cenazesi Rahmiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Rahmiye Mezarlığında toprağa verildi.