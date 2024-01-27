İzmit Turgut Mahallesi Huzuevi Sokak adresinde ikamet eden boru fabrikasından emekli merhum Hamdi Lüser’in eşi Emine Lüser (90) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Emine Lüser’in cenazesi Kadıbayırı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.