İzmit Karabaş Mahallesi Süleyman Paşa Sokak adresinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan Sadettin Gülün’ün eşi Yüksel Gülün (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Yüksel Gülün’ün cenazesi Baç Çınarlı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.