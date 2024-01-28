Kandıra Karadivan Mahallesi Pestiller mevkii küme evler adresinde ikamet eden çiftçi Reşat Özen’in eşi Emine Özen (83) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Emine Özen’in cenazesi Pestiller Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pestiller Mezarlığında toprağa verildi.