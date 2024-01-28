Derince Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Karatay Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Süleyman Cengiz’in eşi Fatma Cengiz (95) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Fatma Cengiz’in cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuntarla Mezarlığında toprağa verildi.