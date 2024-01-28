İzmit Malta Mahallesi Övünç Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Ahmet Cevdet Kodal’ın eşi Nerime Kodal (77) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Nerime Kodal’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nüzhetiye Mezarlığında toprağa verildi.