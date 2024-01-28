İzmit Yenimahalle Sistem Sokak adresinde ikamet eden Çolakoğlu Meteoroloji’de çalışan Ayhan Güldiken’in eşi Nihal Güldiken (58) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Nihal Güldiken’in cenazesi Yeni Mahalle Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.