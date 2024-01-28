İzmit Yenidoğan Mahallesi Kale Üstü Sokak adresinde ikamet eden Mannesman Boru Fabrikası’ndan emekli merhum Ahmet Geçer’in eşi Şerife Geçer (78) solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Şerife Geçer’in cenazesi Zeytinlik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.