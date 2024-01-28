İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi adresinde ikamet eden SEKA’dan bekçi başı olarak emekli olan merhum Süleyman Kenan Özler’in eşi Sayime Özler (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Sayime Özler’in cenazesi Gölcük Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamidiye Mezarlığında toprağa verildi.