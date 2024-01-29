İzmit Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarında ikamet eden, Jandarma Uzman Çavuş merhum Remzi Özbek’in eşi, 1973 Lübnan’ın Trablusşam kentindeki Nahrelbaret Filistin Mülteci kampında İsrail komandolarının yapmış oldukları baskında şehit dilen Yücel Özbek ve Gazeteci Mehmet Yüksel Özbek ile birlikte 7 çocuk annesi Esma Özbek(105)vefat etti. Cenazesi öğle namazında Ayazma Ulu Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.