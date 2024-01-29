Derince Çenedağ Mahallesi Kalem Sokakta ikamet eden çiftçi merhum Ali Parlak’ın eşi, 7 çocuk annesi Makbule Parlak(76)şeker, kalp ve tansiyon rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Derince Merkez Camiinden alınarak Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.