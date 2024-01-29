Nuri Akın
İzmit Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde ikamet eden kentin tanınan iş insanlarından Akın Un ve Halk Ekmek Fabrikasının sahibi, 3 çocuk babası Nuri Akın(71), kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. İş Nuri Akın’ın vefatı sevenlerini derinden üzdü. Akın bugün, Yeşilova Merkez Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.