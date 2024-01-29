İzmit Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde ikamet eden kentin tanınan iş insanlarından Akın Un ve Halk Ekmek Fabrikasının sahibi, 3 çocuk babası Nuri Akın(71), kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. İş Nuri Akın’ın vefatı sevenlerini derinden üzdü. Akın bugün, Yeşilova Merkez Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.