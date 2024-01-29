İzmit Akpınar Mahallesi Arızlı TOKİ Konutları Sokakta ikamet eden emekli marangoz, 2 çocuk babası Yaşar Karabay(74), zatürre ve şeker rahatsızları nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında TOKİ Arızlı Akpınar Konutları Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.