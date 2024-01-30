İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi Mehtap Sokak’ta ikamet eden Ahmet Ulaşanbaş(79) beynine pıhtı atması sonucu vefat etti. Koruma tarım ilaçlarından emekli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Ulaşanbaş’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Fevziye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.