Aziz Acar
Derince Yenikent Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde ikamet eden Aziz Acar(38) kalp krizi sebebiyle vefat etti. TIR şoförlüğü yapan ve 1 çocuk babası olan Aziz Acar’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Topluca Kara Kiraz Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Topluca Mezarlığında toprağa verildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.