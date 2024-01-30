Derince Yenikent Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde ikamet eden Aziz Acar(38) kalp krizi sebebiyle vefat etti. TIR şoförlüğü yapan ve 1 çocuk babası olan Aziz Acar’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Topluca Kara Kiraz Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Topluca Mezarlığında toprağa verildi