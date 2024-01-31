İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda ikamet eden Kandıra Taşı Ocağı sahibi Ömer Açıkgöz (82) kalp yetmezliği sebebi ile vefat etti. 3 çocuk babası Ömer Açıkgöz’ün cenazesi Kandıra Akçaova Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akçaova Mezarlığı’nda toprağa verildi.