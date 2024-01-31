Körfez Hacı Osman Mahallesi Morlale Sokak’ta ikamet eden Nefise Özbay (91) solunum yetmezliği nedeni ile vefat etti. Taksici esnafı merhum Abdulvahab Özbay’ın eşi 5 çocuk annesi Nefise Özbay’ın cenazesi Bağdat Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.