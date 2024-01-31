İzmit Kadıköy Mahallesi Gülbeyaz Sokak’ta ikamet eden İzmit Belediyesi’nde emekli Ali Kurt (75) beynine pıhtı atması ve emboli sonucu vefat etti. 2 çocuk babası Ali Kurt’un cenazesi Zincirlikuyu Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.