İzmit Kadıköy Mahallesi Aktürk Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Mehmet Öztürk’ün eşi Hatice Öztürk (85) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Hatice Öztürk’ün cenazesi Merkez Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaabdülbaki Mezarlığında toprağa verildi.