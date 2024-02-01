İzmit Kadıköy Mahallesi Reşit Paşa Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Bedir Keskin (68) vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Bedri Keskin’in cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.