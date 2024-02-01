Derince Fatih Sultan Mahallesi Çenedere Caddesi adresinde ikamet eden İzmit Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan Ali Güzel (49) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Ali Güzel’in cenazesi Derince Çınarlı Cemevinden alınarak Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.