İzmit Emirhan Mahallesi Recepoğlu mevkisinde ikamet eden çiftçi Ahmet Alkan (80) beyninde pıhtı atması ve enfeksiyon sonucu vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Ahmet Alkan’ın cenazesi Recepoğlu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Recepoğlu Mezarlığında toprağa verildi.