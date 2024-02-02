Lütfi Arslan
İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Çepni Sokakta ikamet eden hafız, esnaf 4 çocuk babası Lütfi Arslan(83), kanser nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Çorum Osmancık İlçesi Kamil Köyünde toprağa verildi.
İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Çepni Sokakta ikamet eden hafız, esnaf 4 çocuk babası Lütfi Arslan(83), kanser nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Çorum Osmancık İlçesi Kamil Köyünde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.