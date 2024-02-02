İzmit Malta Mahallesi Malta Caddesinde ikamet eden İSU’dan emekli, 3 çocuk babası Sebahattin Sirmen(73), organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Kocaelispor ve İzmit Belediyesi önceki dönem başkanlarından Sefa Sirmen’in akrabası Sebahattin Sirmen’in Cenazesi öğle namazında Gölcük Hanidiye Köy Camiinden alınarak Hamidiye Mezarlığında toprağa verildi.