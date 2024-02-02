Seyfi Kıvılcım
İzmit Kuruçeşme Ahenk Sokakta ikamet eden Kocaeli Yüzme Merkez Hakem Kurulu üyesi, Gübretaş Fabrikası Bilgi İşlemden emekli, 1 çocuk babası Seyfi Kıvılcım(62), kalp krizi nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Hayırsevenler Camiinden alınarak Koruklar Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.