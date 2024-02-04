Kartepe Suadiye Mahallesi Çevikel Sokak’ta ikamet eden Muharrem Satır(52) kalp krizi sebebiyle vefat etti. İZAYDAŞ’ta TIR şoförü olarak çalışan ve 3 çocuk babası olan Muharrem Satır’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Suadiye Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Mezarlığında toprağa verildi.